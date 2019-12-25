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На Зольной раздают питьевую воду из-за отключения водоснабжения
Сегодня, 17:01
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На Зольной раздают питьевую воду из-за отключения водоснабжения

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Причиной стало технологическое нарушение.

Днем 6 июля у дома №11 на Зольной улице прорвало трубу с холодной водой. На данный момент централизованную систему водоснабжения отключили в 6 нежилых зданиях. Об этом сообщила пресс-служба "Водоканала".

Сообщение об аварии поступило в 12 часов. Бригада оперативно прибыла на место. В 15:00 вытекание на водопроводной магистрали диаметром 300 мм локализовали. 

Воды нет в домах №№1, 3, к.2, 5, литера А, 11, а также в дома №№1, к.2.,3 по Дальневосточному проспекту. 

Чтобы минимизировать неудобства, организованы два пункта раздачи питьевой воды у дома №1 и №2 по Зольной улице. После ликвидации технологического нарушения водоснабжение восстановят. 

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: водоснабжение, холодная вода
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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