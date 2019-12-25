В Кингисеппе отменили плату за холодную воду с 1 июня из-за жалоб

Параллельно с мерами поддержки жителей в городе начнут модернизацию фильтров и подготовят проект водоочистных сооружений.

В Кингисеппе (Ленинградская область) отменена плата за холодное водоснабжение после жалоб граждан на его качество. На основании обращений жителей и данных о неудовлетворительном качестве водопроводной воды принято решение с 1 июня временно отменить оплату за холодную воду и снизить стоимость горячего водоснабжения на 50%.

Будет проведен перерасчёт платежей. Мера действует на два месяца с возможностью продления, сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

На основании обращений жителей и данных о качестве водопроводной воды в Кингисеппе дал поручения: отменить плату жителей за холодное водоснабжение и на 50% снизить плату за горячее водоснабжение с 1 июня. Произвести перерасчет. Пока на 2 месяца, при необходимости будем продлять. Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

Также глава региона поручил комитету по жилищно-коммунальному хозяйству и ГУП "Леноблводоканал" выполнить замену и ремонт фильтрационного оборудования на станции "Сережино" и представить график строительства новых очистных сооружений в городе.

Ранее на совещании в администрации обсуждали проблемы водоснабжения: повышенную цветность питьевой воды и пониженное давление. Как сообщили в "Леноблводоканале", снижение давления связано с утечками. Нормализация подачи ожидается после завершения замены участка водопровода длиной около 2 км до сентября 2025 года.

В рамках реконструкции станции "Сережино" в Кингисеппе планируется строительство новых водозаборных объектов мощностью 46 тысяч кубометров в сутки.

Ранее сообщалось, что петербуржцев предупредили о временных скоплениях воды из-за дождей.

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