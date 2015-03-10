На Кораблестроителей фонтан из прорвавшей трубы окатил отдел полиции

Оперативные службы прибыли на место, обеспечили необходимые меры безопасности и локализовали дефект.

В среду вечером, 6 июля, в Василеостровском районе Петербурга произошла коммунальная авария. Трубу прорвало на Кораблестроителей в ходе испытаний сетей на прочность. Мощная струя воды полилась на соседнее здание — это оказался отдел полиции № 37.

Как рассказали в пресс-службе АО "Теплосеть Санкт-Петербурга", оперативные службы прибыли на место, обеспечили необходимые меры безопасности, локализовали дефект. В зону разлива попали припаркованные автомобили, но видимых признаков повреждений на них не было. Температура теплоносителя, отметили в организации, не превышает 40 градусов. Ответственность предприятия застрахована. Весь реальный ущерб обещали возместить.

Ранее из-под земли забил фонтан высотой с 9-этажный дом на Серебристом бульваре.

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