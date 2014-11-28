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Из-под земли забил фонтан высотой с 9-этажный дом на Серебристом бульваре

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Обошлось без пострадавших. 

В Приморском районе Петербурга в среду вечером, 6 июля, из-под земли забил фонтан высотой с 9-этажный дом. Коммунальная авария произошла на Серебристом бульваре у дома №16, рассказали очевидцы в социальных сетях, 

В пресс-службе ГУП "ТЭК СПб" сообщили, что Теплоэнергетики локализовали дефект с вытеканием воды в 18:50. Изношенный участок трубы диаметром 273 мм был выявлен по итогам гидравлических испытаний, его включили в план ремонта. Обошлось без пострадавших. 

Видео: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург 

Теги: коммунальная авария, прорыв трубы, фонтан
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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