Эксперт назвал сообщения о клопах возможным вбросом со стороны предпринимателей

Ранее сообщалось, что в Россию завезли новый вид насекомых.

Сообщение о клопах может быть вбросом для роста спроса на услуги дезинфекторов. Таким мнением поделился представитель одной из дезинфекторских компаний в беседе с "Невскими новостями".

Так как петербуржцы значительно реже стали травить клопов во время пандемии, сейчас заинтересованные лица может искусственно сеять панику. Если ранее предприниматели зарабатывали на дезинфекции в квартирах, точка общепита и крупным компаниях, то сейчас больше половины оборота ушло. Ранее в Петербурге были замечены случаи, когда насекомых специально подбрасывали в подъезды.

Обсуждение темы стало вновь актуальным после сообщения о появлении в России тропических постельных клопов.

Накануне в Пулково из Италии "прилетели" 18 тысяч клопов редкого вида.

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