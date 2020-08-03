Привезти домой таких насекомых можно из отелей.

В России появились тропические постельные клопы. Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора. Специалисты объяснили, что в ряде российских городов обнаружен новый вид насекомых для европейской части РФ.

С каждым годом численность этих насекомых увеличивается... Клопов относят к синантропным членистоногим, они могут существовать и размножаться в благополучных помещениях сообщение пресс-службы Роспотребнадзора

Специалисты отметили, что чаще всего данный вид насекомых встречается в жилых помещениях, с высокой плотностью людей. Чаще всего клопы попадают в квартиры с вещами, одеждой или мебелью. Они также могут переползать из соседних квартир и через электророзетки. Привезти клопов можно после отдыха в гостиницах.

Роспотребнадзор назвал убивающие коронавирус средства.