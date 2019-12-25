В четверг, 6 августа, стало известно о том, что в Пулково из Италии "прилетели" 18 тысяч хищных клопов редкого вида. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.
Известно, что клопов вида Orius laevigatus прибыли в Северную столицу из итальянского города Чезена. Их доставила компания, занимающаяся оптовыми поставками сельскохозяйственной продукции. Получателем выступила фирма из Ленобласти, которая занимается выращиванием плодовых и ягодных культур.
Отмечается, что документация соответствовала всем требованиями.
Ранее мы сообщали о том, что на маршрут до "Пулково" выйдут дополнительные автобусы.
Фото:pixabay
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