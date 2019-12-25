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В Пулково из Италии "прилетели" 18 тысяч хищных клопов редкого вида
Сегодня, 15:05
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IRINA_CHALKINA

В Пулково из Италии "прилетели" 18 тысяч хищных клопов редкого вида

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Получателем груза выступила выращивающая плодовые и ягодные культуры компания из Ленинградской области.

В четверг, 6 августа, стало известно о том, что в Пулково из Италии "прилетели" 18 тысяч хищных клопов редкого вида. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

Известно, что клопов вида Orius laevigatus прибыли в Северную столицу из итальянского города Чезена. Их доставила компания, занимающаяся оптовыми поставками сельскохозяйственной продукции. Получателем выступила фирма из Ленобласти, которая занимается выращиванием плодовых и ягодных культур.

Отмечается, что документация соответствовала всем требованиями. 

Ранее мы сообщали о том, что на маршрут до "Пулково" выйдут дополнительные автобусы.

Фото:pixabay

Теги: пулково, россельхознадзор
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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