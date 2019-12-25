Интервал движения составит 5-7 минут.

В четверг, 6 августа, стало известно о том, что на маршрут до "Пулково" выйдут дополнительные автобусы. Об этом сообщает пресс-службе "Пассажиравтотранса".

Отмечается, что на соответствующий маршрут выйдут 5 автобусов. Планируется, что интервал движения составит 5-7 минут. В ведомстве заявили, что изменения вводятся для удобства горожан, которые активно посещают объекты на территории Московского района.

Напоминаем, что теперь в общественном транспорте можно оплатить проезд банковской картой, зарядить телефон и увидеть на табло расписание вылетов и прилетов.

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Фото:Piter.TV