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На маршрут до "Пулково" выйдут дополнительные автобусы
Сегодня, 13:03
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IRINA_CHALKINA

На маршрут до "Пулково" выйдут дополнительные автобусы

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Интервал движения составит 5-7 минут.

В четверг, 6 августа, стало известно о том, что на маршрут до "Пулково" выйдут дополнительные автобусы. Об этом сообщает пресс-службе "Пассажиравтотранса".

Отмечается, что на соответствующий маршрут выйдут 5 автобусов. Планируется, что интервал движения составит 5-7 минут. В ведомстве заявили, что изменения вводятся для удобства горожан, которые активно посещают объекты на территории Московского района.

Напоминаем, что теперь в общественном транспорте можно оплатить проезд банковской картой, зарядить телефон и увидеть на табло расписание вылетов и прилетов.

Ранее мы сообщали о том, что дворцовый мост разведут под арию из оперы Жоржа Бизе "Кармен".

Фото:Piter.TV

Теги: общественный транспорт, пулково, транспорт до пулково
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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