Дворцовый мост разведут под арию из оперы Жоржа Бизе "Кармен"

Створы Дворцового моста будут разведены под знаменитую Хабанеру в исполнении народной артистки СССР Елены Образцовой.

В ночь на 8 августа Дворцовый мост разведут под арию "Любовь — мятежная птица" (Хабанера) из оперы Жоржа Бизе "Кармен" в рамках Санкт-Петербургского международного фестиваля "Опера – всем".

Эту композицию выбрали пользователи в социальной сети ВКонтакте в ходе опроса, который проходил с 27 июля по 6 августа. Свои голоса отдали более 20 тысяч участников.

Створы Дворцового моста будут разведены под знаменитую Хабанеру в исполнении народной артистки СССР Елены Образцовой. Художественная подсветка окрасит переправу в красно-алые тона, напоминающие цвет бархатного занавеса знаменитых оперных театров мира и фестиваля "Опера-всем".

Санкт-Петербургский международный фестиваль "Опера – всем" пройдет с 8 по 22 августа.

Фото: Piter.TV