Фестиваль проходит при поддержке Комитета по культуре Петербурга.

В четверг, 6 августа, стало известно, что в Петербурге международный фестиваль "Опера – всем". Мероприятие проходит при поддержке Комитета по культуре Петербурга.

Известно, что на мероприятие пригласят медработников петербургских больниц. Отмечается, что на фестивале будут соблюдать санитарно-эпидемиологическое нормы. Зрителей рассадят по шахматному принципу. Кроме того, обязательным будет соблюдение социальной дистанции и использование средств индивидуальной защиты.

В программе по-традиции шедевры оперной классики под открытым небом в красивейших архитектурных ансамблях. Фестиваль открывается 8 августа.

Ранее мы сообщали о том, что до конца 2020 года Мариинский театр планирует представить публике три премьеры.

Фото: Мариинский театр