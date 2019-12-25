В четверг, 6 августа, стало известно, что в Петербурге международный фестиваль "Опера – всем". Мероприятие проходит при поддержке Комитета по культуре Петербурга.
Известно, что на мероприятие пригласят медработников петербургских больниц. Отмечается, что на фестивале будут соблюдать санитарно-эпидемиологическое нормы. Зрителей рассадят по шахматному принципу. Кроме того, обязательным будет соблюдение социальной дистанции и использование средств индивидуальной защиты.
В программе по-традиции шедевры оперной классики под открытым небом в красивейших архитектурных ансамблях. Фестиваль открывается 8 августа.
Ранее мы сообщали о том, что до конца 2020 года Мариинский театр планирует представить публике три премьеры.
Фото: Мариинский театр
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