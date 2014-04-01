Каждый стрелок заплатит по 50 тысяч рублей.

Троих жителей Югры оштрафовали за стрельбу на свадьбе. Об этом журналистам рассказали региональные представители МВД в Сургутском районе.По данным полиции, жители Ханты-Мансийского автономного округа выплатят по 50 тысяч рублей. Такое решение было принято мировым судьей после проверки представителями закона ролика, опубликованного в социальных сетях. На кадрах видно, что мужчины на улице отмечают свадьбу. Около здания ресторана они решили пострелять в воздух. Оперативники быстро установили личности подозреваемых.

Ими оказались трое жителей города Лянтор 1988, 1995 и 1998 годов рождения, которые осуществили стрельбу из охолощенных пистолетов вне отведенного для этого места. Как пояснили нарушители, таким образом они хотели выразить радость. В содеянном лянторцы раскаиваются. Оружие изъято и направленно на экспертизу. пресс-служба МВД ХМАО

В правоохранительных органах заметили, что один из фигурантов дела уже привлекался к уголовной ответственности по статье за оскорбление представителя власти. На все участников стрельбы заведены административные протоколы.

Полиция отмечает, что один из молодых людей ранее привлекался к уголовной ответственности за оскорбление представителя власти. На каждого из стрелявших составили административные протоколы.

В посёлке Шушары в ходе стрельбы у местного кафе пострадал мужчина.

Видео: TikTok / @greezlii001