В Петербурге поймали мужчин, 11 лет назад избивших и бросивших в канаву пьяного петербуржца

Пропавшего петербуржца до сих пор не нашли.

Петербургские полицейские разыскали и задержали троих мужчин, причастных к пропаже петербуржца 11 лет назад. Как стало известно Piter.TV, в ноябре 2009 года 20-летний молодой человек вышел из дома в Шушарах и не вернулся. Тогда же было возбуждено уголовное дело об убийстве.

В течение следующих лет полиция выяснила, что в ночь пропажи петербуржец шел нетрезвым домой и на Колпинском шоссе задел плечом припаркованный "Форд Транзит". Внутри машины сидели двое жителей Шушар 27 и 29 лет и 31-летний житель Колпино, распивающие алкоголь. Мужчинам не понравилось вмешательство постороннего, и приятели затеяли конфликт с петербуржцем. В ходе ссоры злоумышленники затолкали мужчину в автомобиль и вывезли в поля, расположенные вдоль Детскосельского шоссе. Там пострадавшего избили, сбросили в канаву, после чего разбойники скрылись.

Спустя 11 лет всех злоумышленников, один из которых оказался судим ранее за сбыт наркотиков, задержали по местам проживания. Возбуждено уголовное дело о похищении человека. Полиция выясняет, где сейчас находится пропавший мужчина.

Ранее мы писали, что в Петербурге будут судить проректора вуза за гибель студента от наледи.

Фото: Piter.TV