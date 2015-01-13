Трое пострадавших от атак на Белгородскую область находятся в реанимации

Вячеслав Гладков поделился подробностями состояния пострадавших при атаке со стороны ВСУ.

Из 15 пострадавших за минувшие сутки при атаках Вооруженных сил Украины жителей территории Белгородской области, трое находятся в тяжелом состоянии в реанимационном отделении. ,В случае необходимости пациентов перевезут на лечение в Москву,. Соответствующей информацией в социальных сетях с подписчиками поделился местный губернатор Вячеслав Гладков.

Ночь выдалась тревожной. Четыре человека получили ранения. Всего за последние сутки 15 человек - мирных жителей - ранено. На сегодняшний момент все для их лечения у нас есть. Вячеслав Гладков, глава Белгородской области

Напомним, что российская система противовоздушной обороны сбила над Белгородом и Белгородским районом несколько воздушных целей противника. По предварительным сведениям, ранение получил один человек. До этого момента глава региона также сообщал о массированной атаке беспилотников на Белгород и Белгородский район, в результате чего пострадала женщина. Известно, что под атаку украинских дронов попал и Яковлевский городской округ, в частности Строитель. Там , предварительно, пострадали два человека.

Гладков: в Белгородской области без света остаются 4 тыс. абонентов из-за последствий непогоды.

Фото и видео: Вконтакте / Вячеслав Гладков