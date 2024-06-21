В Белгородской области без света остаются 4 тыс. абонентов из-за последствий непогоды

Вячеслав Гладков оценил последствия урагана в регионе.

Без электрической энергии на территории Белгородской области в результате последствий непогоды остаются четыре тысячи потребителей. В общей сложности в российском регионе повреждены сотня жилых домов и 18 автомобилей, повалено порядка 300 деревьев. Соответствующей информацией в социальных сетях с подписчиками поделился местный губернатор Вячеслав Гладков. Эксперт пояснил, что восстановительные работы продолжа.тся в 12 селах.

К сожалению, последствия урагана более серьезно сказались на жителях Грайворонского округа. Вчера без света остались 11 тыс. человек. Наши энергетики за вечер и ночь постарались максимально отработать. Вячеслав Гладков, глава региона

Власти пояснили, что негативные последствия затронули Шебекинский, Грайворонский, Белгородский районы и Яковлевский городской округ. Напомним, что 20 июня в Белгородской области синоптиками прогнозировались ливневые дожди, грозы, град, резкие порывы ветра до 24 метров в секунду.

В Шебекино создают списки единоразовых выплат после обстрела со стороны ВСУ.

Фото и видео: Вконтакте / Вячеслав Гладков