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Трое граждан США погибли при крушении самолета на Украине

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Самолет упал на частный жилой дом.

Трое граждан США погибли при крушении самолета в Ивано-Франковской области Украины. Об этом сообщает портал "Страна".

Самолет Advantic WT 10 упал на частный жилой дом. Он выполнял полеты с аэродрома в Коломые для иностранных туристов. В результате крушения погибли четверо человек, включая летчика.

В полиции региона отметили, что есть предварительно две версии происшествия: неисправность техники или нарушение пилотом правил безопасноти полетом.

Ранее мы сообщали, что в Дагестане камнепад разрушил мосты и магазин.

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: гибель, крушение самолета, сша, украина
Категории: Происшествия, События на Украине, Мировые новости, Лента новостей,

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