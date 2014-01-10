Трое граждан США погибли при крушении самолета на Украине

Самолет упал на частный жилой дом.

Трое граждан США погибли при крушении самолета в Ивано-Франковской области Украины. Об этом сообщает портал "Страна".

Самолет Advantic WT 10 упал на частный жилой дом. Он выполнял полеты с аэродрома в Коломые для иностранных туристов. В результате крушения погибли четверо человек, включая летчика.

В полиции региона отметили, что есть предварительно две версии происшествия: неисправность техники или нарушение пилотом правил безопасноти полетом.

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Видео: Telegram / РИА Новости