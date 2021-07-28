В Дагестане камнепад разрушил мосты и магазин

В результате происшествия никто не пострадал.

В Цумадинском районе Дагестана произошел камнепад. Об этом информирует Telegram-канал Baza.

Сообщается, что причиной схода обломком горной породы стали сильные дожди. Вследствие камнепада пострадали несколько жилых домов, магазин, а также два автомобильных и три пешеходных моста.

Кроме того, несколько населенных пунктов оказались отрезанными от цивилизации из-за повреждения автомобильной дороги.

Информация о пострадавших и погибших отсутствует. Размер ущерба, нанесенного стихией, будет оценен в ближайшее время.

Ранее медведь убил туриста в Красноярском крае.

Видео: Telegram/Baza