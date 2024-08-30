Евгений Балицкий сообщил подробности о ночном налете БПЛА ВСУ на российский регион.

За ночь на 15 августа Вооруженные силы Украины не оставляли попыток атаковать мирные населенные пункты, расположенные на территории Запорожской области. Соответствующее заявление сделал глава нового российского региона Евгений Балицкий. Чиновник пояснил, что местная администрация зафиксировала обстрел дронами противника Токмакского муниципального округа. В результате нападения беспилотников пострадал ряд домовладений, находящихся в селах Луговка и Октябрьское. Дополнительно подверглось атаке и село Новомлиновка в Куйбышевском муниципальном округе.

Эксперты зарегистрировали налет FPV-дрона на гражданский автомобиль, в котором передвигались три мирных жителя. Ранения получил мужчина 1979 года рождения. Речь идет о протоиерее Васильевского церковного округа. В салоне транспортного средства также сидели его 19-летний и 16-летний сыновья. Жизни молодых людей сейчас ничего не угрожает. При ликвидации возгорания пострадал автомобиль регионального управления ГУ МЧС России. Среди личного состава пострадавших нет.

При атаке БПЛА на Ростов-на-Дону пострадали 13 человек.

Фото: Telegram / Балицкий Евгений