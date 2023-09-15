При атаке БПЛА на Ростов-на-Дону пострадали 13 человек

Юрий Слюсарь раскрыл подробности о раненых.

При атаке беспилотников Вооруженных сил Украины на российский город Ростов-на-Дону пострадали 13 человек, включая двоих несовершеннолетних. Соответствующее заявление через социальные сети сделал временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь. Чиновник указал, что двое раненых сейчас находятся в тяжелом состоянии. На данный момент шестеро остаются в больницах. Семерым была окказана первая медицинская помощь, но сейчас пациенты отпущены по домам. Оперативные службы занимаются эвакуацией жителей из пострадавших из-за атаки дронов ВСУ зданий. Повреждения поучили несколько многоквартирных домов в балконах и окнах, а также припаркованные поблизости автомобили. Местные власти на базе образовательного учреждения развернут пункты временного размещения граждан.

По уточненной информации, в медучреждения города сейчас доставлены двое раненых. Их состояние медики оценивают как тяжелое. Еще 11 человек с ранениями сейчас доставляются в больницу. Информация по пострадавшим будет уточняться. Юрий Слюсарь, врио главы города

Фото: Telegram / Юрий Слюсарь