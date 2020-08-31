"Довод" Нолана собрал за первую неделю проката более 50 млн долларов

Премьеру показали в 41 стране, включая большую часть Европы, Южную Корею и Канаду.

В минувшие выходные в открывшихся после пандемии кинотеатрах стартовали первые премьеры, среди которых оказался фантастический триллер Кристофера Нолана "Довод". Показ фильма состоялся в 41 стране, включая большую часть Европы, Южную Корею и Канаду. С момента выхода картина собрала 53 млн долларов. Об этом пишет Assosiated Press.

Председатель Warner Bros. Pictures Group Тоби Эммерих назвал это "фантастическим стартом". Создатели фильма ожидают долгой игры "Довода" на экранах во всем мире в течение многих недель.

Хронометраж "Довода" составил 150 минут. После теракта в киевском оперном театре агент ЦРУ объединяется с британской разведкой, чтобы противостоять русскому олигарху, который сколотил состояние на торговле оружием. Для этого агенты используют инверсию времени, заставляющую уже произошедшие события идти вспять.

Главные роли исполнили Роберт Паттинсон и Джон Дэвид Вашингтон. Премьера фильма состоится в России 3 сентября.

Ранее мы публиковали первые отзывы на фильм "Довод" Кристофера Нолана.

Видео: YouTube / Warner Bros.