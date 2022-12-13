Тридцать два сейва Бобровского не уберегли "Флориду" от поражения

Игра закончилась со счетом 3:1.

Тридцать два сейва российского голкипера Сергея Бобровского не уберегли "Флориду Пантерз " от поражения команде "Баффало" Сейбрз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась с результатом 3:1 (0:0, 2:0, 1:1). В составе "клинков" дубль оформил на 24 и 51 минутах Джефф Скиннер Дополнительно еще один гол оформил в ворота оппонентов на 29 минуте Алекс Так. Со стороны хозяев ледовой площадки автором единственного гола стал на 49 минуте Картер Вераге. Известно, что представитель "Флориды" Сергей Бобровский отразил 32 броска по воротам команды из 35. Его соотечественник Григорий Денисенко нанес один бросок в створ ворот, но не набрал никаких очков. Защитник "Баффало" Илья Любушкин записал себе в актив один бросок в створ и два силовых приема.

Ассист Ничушкина помог "Колорадо" уверенно обыграть "Виннипег".

Фото и видео: YouTube / SPORTSNET

