Пострадавшими считаются еще шестеро.

Три ученика погибли при стрельбе в школе в штате Мичиган в США. Об этом на пресс-конференции рассказал представитель правоохранительных органов города Оксфорд. По данным специалиста, пострадали еще шестеро местных жителей. В списке раненых значится один педагог.

К сожалению, мы подтверждаем, что погибли три человека. Все они, предположительно, были учениками. представитель полиции

В настоящее время известно, что огонь по территории открыл 15-летний подросток. Злоумышленника удалось задержать. Он не раскрывает причину своей агрессии к окружающим. На месте юноша произвел от 15 до 20 выстрелов. Для этого мальчик использовал полуавтоматическое ружье. Сейчас участок проверяют около сотни полицейских.

В Северной Каролине произошла стрельба в торговом центре.

Фото и видео: Twitter/RealKrisKo