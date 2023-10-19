Три сестры, умершие в квартире на Комендантском проспекте, были дочерьми священника

Погибшие не работали и вели затворнический образ жизни.

В четырехкомнатной квартире дома по Комендантскому проспекту в Петербурге накануне обнаружили тела трех родных сестер. Стало известно, что погибшие являются дочерьми священника, пишет телеканал "Санкт-Петербург" 29 июля.

Напомним, о смерти сестер в возрасте 19, 28 и 35 лет полиции рассказал их брат, который пришел, чтобы пригласить на свой день рождения. По его словам, в квартире стоял сильный запах. Мужчина сломал дверь, она была закрыта изнутри шваброй.

Предварительно, скончавшиеся отказались от еды самостоятельно. Следственный отдел по Приморскому району возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) и намерен провести различные экспертизы, в том числе – токсикологическую.

Отмечается, что сестры выросли в многодетной семье, а их отец был священником, его нет в живых. Погибшие не работали и вели затворнический образ жизни. В квартире с ними также проживал 25-летний брат. Судмедэксперты заключили, что следов насильственной смерти на умерших нет.

Расследование продолжается.

Фото: Piter.TV (создано с помощью нейросети)