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Следователи выясняют обстоятельства смерти трех сестер на Комендантском проспекте
Сегодня, 15:51
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Следователи выясняют обстоятельства смерти трех сестер на Комендантском проспекте

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В ходе первичного осмотра тел погибших телесных повреждений у них не обнаружено.   

В Петербурге следователи выясняют обстоятельства смерти трех сестер. Об этом сообщили в  СК России по городу Санкт-Петербургу.

Следственным отделом по Приморскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Следствием установлено, что в квартире одного из домов на Комендантском проспекте были обнаружены тела трёх родных сестёр 35, 29 и 19 лет. В ходе первичного осмотра тел погибших телесных повреждений у них не обнаружено.   

Проводятся экспертизы и расследование. 

Фото: Piter.tv (создано с помощью нейросети)

Теги: комендантский проспект, сестры, смерть
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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