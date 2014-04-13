Следователи выясняют обстоятельства смерти трех сестер на Комендантском проспекте

В ходе первичного осмотра тел погибших телесных повреждений у них не обнаружено.

В Петербурге следователи выясняют обстоятельства смерти трех сестер. Об этом сообщили в СК России по городу Санкт-Петербургу.

Следственным отделом по Приморскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Следствием установлено, что в квартире одного из домов на Комендантском проспекте были обнаружены тела трёх родных сестёр 35, 29 и 19 лет. В ходе первичного осмотра тел погибших телесных повреждений у них не обнаружено.

Проводятся экспертизы и расследование.

Фото: Piter.tv (создано с помощью нейросети)