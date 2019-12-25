В квартире на Комендантском проспекте нашли трупы трёх сестёр

Женщинам было 19, 29 и 35 лет.

В Приморском районе Петербурга в одной из квартир нашли трупы трёх сестёр. Об этом стало известно Piter.tv.

Вечером 28 июля в полицию обратился 25-летний петербуржец. Он сообщил, что в квартире на Комендантском проспекте он нашёл тела своих трёх сестёр умершими. Женщинам было 19, 29 и 35 лет. Тела уже подверглись гнилостным изменениям.

Трупы направлены в морг для установления причины смерти. Однако, по неофициальной информации, все девушки состояли в секте и морили себя голодом по неизвестной причине. По данному факту проводится проверка.

Ранее из Кузьмоловского карьера достали тело погибшей девушки.

Фото: Piter.tv