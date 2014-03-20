Три петербургских вуза участвуют в Международном чемпионате по программированию ICPC

Команды из Российской Федерации становились абсолютными чемпионами мира по программированию 14 раз. Из них 11 побед – на счету петербургских вузов.

В субботу, 3 октября, стало известно, что три команды их петербургский вузов принимают участие в Международном чемпионате по программированию ICPC. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Так, в финальных соревнованиях Международного чемпионата по спортивному программированию International Collegiate Programming Contest принимают участие студенты из Санкт-Петербургского государственного университета, Университета ИТМО и Высшей школы экономики. Каждая команда чемпионата состоит из трех человек – студентов вузов или аспирантов первого года обучения. Он проходит в Москве, где в этом году принимают лучших программистов на мировом первенстве.

В разные годы на чемпионатах перед командами стояли задачи оптимизации расписания метрополитена, отслеживания движений роботов, оценки запасов нефти и газа, моделирования управления воздушным движением и сбора багажа в аэропорту, составления гоночных трасс. В оценке результатов учитывается скорость и количество выполненных задач, а также креативность и инновационность решений.

Команды из Российской Федерации становились абсолютными чемпионами мира по программированию 14 раз. Из них 11 побед – на счету петербургских вузов.

Ранее вузы Петербурга рассмотрели более 700 тысяч заявлений на бюджет.

Фото: pexels