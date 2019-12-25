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Вузы Петербурга рассмотрели более 700 тысяч заявлений на бюджет
Сегодня, 15:33
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Вузы Петербурга рассмотрели более 700 тысяч заявлений на бюджет

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До начала новой учебной недели остается чуть более недели. Результаты приемной кампании обсудили во время пресс-конференции в ТАСС в Петербурге.

Обстановку можно охарактеризовать, как сдержанный оптимизм.

Алексей Демидов, председатель Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области

В вузы Петербурга было подано почти 700 тысяч заявлений на бюджет. Годом ранее было около 500 тысяч заявлений. Средний конкурс на место – 17 человек. Годом ранее на одно место претендовали 14 человек.

Наиболее высокий конкурс был в Университете Герцена, ГУАП, СПБГЭУ, СПБГУ, Политехе, СПБГУТД, СПБГУКиТ, в филиале Российского университета правосудия и филиале Российской таможенной академии. На прошлой неделе Первый мед зафиксировал рекордный конкурс в 900 человек на место.

Фото: pexels

Теги: алексей демидов, вузы, студенты
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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