Вузы Петербурга рассмотрели более 700 тысяч заявлений на бюджет

До начала новой учебной недели остается чуть более недели. Результаты приемной кампании обсудили во время пресс-конференции в ТАСС в Петербурге.

Обстановку можно охарактеризовать, как сдержанный оптимизм. Алексей Демидов, председатель Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области

В вузы Петербурга было подано почти 700 тысяч заявлений на бюджет. Годом ранее было около 500 тысяч заявлений. Средний конкурс на место – 17 человек. Годом ранее на одно место претендовали 14 человек.

Наиболее высокий конкурс был в Университете Герцена, ГУАП, СПБГЭУ, СПБГУ, Политехе, СПБГУТД, СПБГУКиТ, в филиале Российского университета правосудия и филиале Российской таможенной академии. На прошлой неделе Первый мед зафиксировал рекордный конкурс в 900 человек на место.

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