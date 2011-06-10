Первый мед зафиксировал рекордный конкурс в 900 человек на место

Наиболее популярные направления – спортивная медицина, педиатрия и лечебное дело.

В Первом Санкт-Петербургском государственном медицинском университете им. академика И. П. Павлова установили рекорд – конкурс на поступление превысил 900 человек на место. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" сообщил глава совета ректоров вузов Петербурга и Ленобласти Алексей Демидов.

Наиболее популярные направления – спортивная медицина, педиатрия и лечебное дело. Алексей Демидов отметил, что на некоторые направления поступает немало льготников, целевиков и олимпиадников, после этого конкурс на бюджетные места становится еще более высоким.

Также много заявлений подали на прикладную математику и информатику в ГУАПе (100 человек на место), на специальность "Дизайн" в университете промышленных технологий – 120 желающих на место.

Ранее стало известно, что учеба в вузах Петербурга может начаться в смешанном формате.

Фото: ВКонтакте / ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова - 1 МЕД