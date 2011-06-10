Учеба в вузах Петербурга может начаться в смешанном формате

Лекции будут идти в режиме онлайн, а практику нужно будет проходить офлайн.

Университеты Петербурга с 1 сентября могут начать обучения в смешанном формате. Лекции будут идти в режиме онлайн, а практику нужно будет проходить офлайн. Об этом заявил глава Комитета по науке и высшей школе Андрей Максимов в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Он добавил, что формат обучения каждый вуз будет выбирать самостоятельно. Он также будет зависеть от уровня вакцинации студентов.

Максимов призвал учащихся вузов серьезно отнестись к сложившей эпидемиологической ситуации в стране. Он заявил, что обучение в очной форме во многом зависит и от них самих.

Чем быстрее мы достигнем уровня вакцинированности, безопасности, тем быстрее мы приступим к нормальной жизни. Подчеркнул чиновник

Ранее мы писали, что почти 1,5 млн петербуржцев вакцинировались от коронавируса.

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