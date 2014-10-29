Три передачи Орлова помогли "Вашингтону" одержать победу над "Лос-Анджелесом"

Защитник стал второй звездой матча.

"Вашингтон" обыграл "Лос-Анджелес" со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Кэпитал Уан-Арене" в Вашингтоне.

Защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов был признан второй звездой матча. Россиянин отдал три голевых передачи. С его третьего ассиста Маркус Юханссон забросил победную шайбу хозяев.

В нынешнем сезоне НХЛ Дмитрий Орлов провел за "Вашингтон" шесть матчей и набрал четыре очка.

Ранее мы сообщали, что шайба Ничушкина принесла "Колорадо" победу над "Вегасом".

Видео: YouTube / NHL