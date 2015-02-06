Шайба Ничушкина принесла "Колорадо" победу над "Вегасом"

"Колорадо" обыграл "Вегас" со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Ти-Мобайл Арене" в Парадайсе.
Форвард "Колорадо" Валерий Ничушкин был признан третьей звездой матча. Россиянин стал автором третьей заброшенной шайбы в ворота "Вегаса".
В нынешнем сезоне НХЛ Валерий Ничушкин провел шесть матчей, забросил шесть шайб и отдал пять голевых передач. Хоккеист делит первое место с нападающим "Рейнджерс" Артемием Панариным в списке лучших бомбардиров. Оба набрали по 11 очков.
Ранее мы сообщали, что "Колорадо" проиграл "Сиэтлу".
Видео: YouTube / SPORTSNET
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