Шайба Ничушкина принесла "Колорадо" победу над "Вегасом"

Россиянин лидирует в списке лучших бомбардиров НХЛ.

"Колорадо" обыграл "Вегас" со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Ти-Мобайл Арене" в Парадайсе.

Форвард "Колорадо" Валерий Ничушкин был признан третьей звездой матча. Россиянин стал автором третьей заброшенной шайбы в ворота "Вегаса".

В нынешнем сезоне НХЛ Валерий Ничушкин провел шесть матчей, забросил шесть шайб и отдал пять голевых передач. Хоккеист делит первое место с нападающим "Рейнджерс" Артемием Панариным в списке лучших бомбардиров. Оба набрали по 11 очков.

Ранее мы сообщали, что "Колорадо" проиграл "Сиэтлу".

Видео: YouTube / SPORTSNET