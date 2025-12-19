Три передачи Демидова помогли "Монреалю" обыграть "Ванкувер"

Форвард был признан третьей звездой матча.

"Монреаль" обыграл "Ванкувер" со счетом 6:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Белл-центр" в Монреале.

Форвард "Монреаля" Иван Демидов был признан третьей звездой матча. Россиянин оформил хет-трик из ассистов. Он помог отличиться Александру Каррье, Юраю Слафковски и Оливеру Капанену. "Монреаль" идет на четвертом месте в турнирной таблице Восточной конференции. Команда набрала 58 очков.

В нынешнем сезоне НХЛ Иван Демидов провел за "Монреаль" 46 матчей, забросил 10 шайб и отдал 29 голевых передач. В гонке бомбардиров среди новичков турнира россиянин идет на первом месте.

Видео: YouTube / SPORTSNET