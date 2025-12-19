  1. Главная
Сегодня, 7:21
Гол и передача Кучерова помогли "Тампе" разгромить "Филадельфию"

На счету хоккеиста 67 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Тампа" одержала разгромную победу над "Филадельфией" со счетом 5:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Иксфинити Мобайл Арене" в Филадельфии.

Нападающий "Тампы" Никита Кучеров помог своей команде добиться победы. Россиянин забросил пятую шайбу в пустые ворота хозяев. Он также помог отличиться Брэндону Хагелю. "Тампа" одержала десятую победу подряд. Команда идет на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 59 очков.

В нынешнем сезоне НХЛ Никита Кучеров провел в составе "Тампы" 40 матчей, забросил 23 шайбы и отдал 44 голевые передачи. Россиянин идет на четвертом месте в гонке бомбардиров чемпионата.

Ранее мы сообщали, что шайба Воронкова принесла победу "Коламбусу" над "Ютой".

Видео: YouTube / SPORTSNET

