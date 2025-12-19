Шайба Воронкова принесла победу "Коламбусу" над "Ютой"

Хоккеист был признан первой звездой матча.

"Коламбус" одержал победу над "Ютой" в овертайме со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Дельта-центр" в Солт-Лейк-Сити.

Нападающий "Коламбуса" Дмитрий Воронков был признан первой звездой матча. Россиянин забросил победную шайбу в ворота хозяев в овертайме. "Коламбус" прервал серию из четырех поражений подряд. Команда идет на последнем, 16 месте турнирной таблицы Восточной конференции, набрав 45 очков.

В нынешнем сезоне НХЛ Дмитрий Воронков провел в составе "Коламбуса" 45 матчей, забросил 16 шайб и отдал 13 голевых передач. Россиянин идет на третьем месте среди игроков команды по набранным очкам в чемпионате.

Ранее мы сообщали, что гол и передача Овечкина не спасли "Вашингтон" от поражения в матче с "Нэшвиллом".

Видео: YouTube / SPORTSNET