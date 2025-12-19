  1. Главная
Сегодня, 7:22
Гол и передача Овечкина не спасли "Вашингтон" от поражения в матче с "Нэшвиллом"

Россиянин набрал 40 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Вашингтон" уступил "Нэшвиллу" со счетом 2:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Бриджстоун-Арене" в Нэшвилле.

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин принял участие в двух шайбах своей команды. Россиянин открыл счет на шестой минуте встречи, а также отметился голевой передачей на Этена Френка. "Вашингтон" идет на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции. Команда набрала 52 очка.

В нынешнем сезоне НХЛ Александр Овечкин провел в составе "Вашингтона" 46 матчей, забросил 20 шайб и отдал 20 голевых передач. Россиянин идет на 49-м месте в гонке бомбардиров чемпионата.

Ранее мы сообщали, что Малкин вошел в топ-10 игроков в истории НХЛ по количеству передач за один клуб.

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: александр овечкин, национальная хоккейная лига, хк вашингтон кэпиталз, хк нэшвилл предаторз
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

