Три очка Кузьменко принесли "Ванкуверу" победу над "Далласом"

"Ванкувер" одержал победу над "Далласом" в овертайме со счетом 5:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Американ Эйрлайнс-центр" в Далласе.
Нападающий "Ванкувера" Андрей Кузьменко был признан третьей звездой матча. С его передач дубль в ворота хозяев оформил Энтони Бовиллье. Также россиянин забросил победную шайбу в овертайме.
В нынешнем сезоне НХЛ Андрей Кузьменко провел 59 матчей, забросил 28 шайб и отдал 26 голевых передач.
Ранее мы сообщали, что две передачи Орлова помогли "Бостону" обыграть "Эдмонтон".
Видео: YouTube / SPORTSNET
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