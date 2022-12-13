Три очка Кузьменко принесли "Ванкуверу" победу над "Далласом"

Форвард забросил победную шайбу в овертайме.

"Ванкувер" одержал победу над "Далласом" в овертайме со счетом 5:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Американ Эйрлайнс-центр" в Далласе.

Нападающий "Ванкувера" Андрей Кузьменко был признан третьей звездой матча. С его передач дубль в ворота хозяев оформил Энтони Бовиллье. Также россиянин забросил победную шайбу в овертайме.

В нынешнем сезоне НХЛ Андрей Кузьменко провел 59 матчей, забросил 28 шайб и отдал 26 голевых передач.

Ранее мы сообщали, что две передачи Орлова помогли "Бостону" обыграть "Эдмонтон".

Видео: YouTube / SPORTSNET