Две передачи Орлова помогли "Бостону" обыграть "Эдмонтон"

Защитник был признан третьей звездой матча.

"Бостон" обыграл "Эдмонтон" со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Роджерс Плэйс" в Эдмонтоне.

Защитник "Бостона" Дмитрий Орлов был признан третьей звездой матча. Россиянин отдал две голевых передачи. Он помог отличиться Томашу Носеку и Нику Фолиньо.

В нынешнем сезоне НХЛ Дмитрий Орлов провел 45 матчей, забросил три шайбы и отдал 18 голевых передач.

Ранее мы сообщали, что "Питтсбург" разгромил "Тампу", Малкин забросил одну шайбу.

Видео: YouTube / SPORTSNET