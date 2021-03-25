Еще трое человек пострадали.

Три человека погибли в ДТП с участием скорой помощи в Самаре. Жертвами стали водитель и двое пассажиров. речь идет о молодых людях 2000 и 2001-ых годов рождения. Об этом сообщили региональные представители МВД. Также есть пострадавшие (три человека). Инцидент зафиксирован около 21:20 вечера 24 марта по московскому времени в Самарском районе областного центра. Авария произошла вблизи третьего дома по улице Фрунзе.

Водитель, управляя легковым автомобилем (каршеринг) допустил наезд на стоящее транспортное средство (автомобиль скорой помощи) с последующим наездом на дорожное ограждение. По предварительным данным, в результате ДТП скончались водитель и два пассажира легковушки, другие два пассажира легковушки бригадой скорой помощи доставлены в больницу. пресс-служба ГИБДД

По предварительным данным от полиции, водитель автомобиля Volkswagen не справился с управлением на проезжей части. В ГУ МЧС по региону уточнили, пожарно-спасательные подразделения проводили работы по деблокации пострадавших.

В Самаре обрушилась стена жилого дома 1909 года постройки.

Фото: Вконтакте/Регион 63 | Самара | Тольятти

Видео: Вконтакте / ДТП 163 Самара