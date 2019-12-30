Три британских офшора решили передавать ФНС данные о счетах россиян

С нового года три острова возвращают автоматический обмен данными с РФ.

Три британских офшора решили передавать ФНС данные о счетах и активах россиян. На островах Мэн, Гернси и Джерси отказались прятать деньги клиентов из РФ. С 2020 года британские компании будут предоставлять властям сведения профильным ведомствам. Об этом сообщили в "РБК".

В 2019 году Россия была исключена из списка стран, с которыми проводится автоматическим обмен данными. Тогда Москва ответила Великобритании зеркальными мерами и закрыла финансовую информацию. Решение о возврате обмена данными важно для России, так как влияет на борьбу с уходом от налогов. С начала года в стране смягчены условия по репатриации валютной выручки. Предприниматели могут зачислять деньги от нерезидентов напрямую в зарубежные банки. Однако кредитная организация должна состоять в ОЭСР и участвовать в автообмене.

Ранее Piter.tv писал о том, что шведский банк помог Абызову вывести более 800 млн долларов в офшоры.