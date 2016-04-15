Шведский банк помог Абызову вывести более 800 млн долларов в офшоры

Деньги поступали на счета компаний в период с 2011 по 2016 гг.

Внутренний отчет эстонского отделения крупнейшего банка Швеции Swedbank раскрыл построенную экс-министром открытого правительства Михаилом Абызовым офшорную сеть. Об этом сообщает шведский телеканал SVT и эстонская газета Postimees.

В период с 2011 по 2016 гг. на счета 70 компаний, связанных с Абызовым, поступило 860 млн долларов (54,8 млрд рублей). Из них 770 млн долларов (49,1 млрд рублей) были выведены. Счета были открыты в эстонском отделении Swedbank, которое сейчас находится в центре скандала из-за отмывания денег.

Помогать Абызову в трансфере денег мог свой человек в Swedbank. У одного из клиент-менеджеров финансовой организации обнаружили калькулятор PIN-кодов. Это устройство позволяет генерировать цифровые коды, получать информацию и управлять счетом удаленно.

В июле Басманный суд наложил арест на банковские счета Абызова, на которых находится 121,7 млн евро (около 8,7 млрд рублей). Кроме того, были арестованы более 437 млн рублй, два земельных участка, два жилых дома в Московской области, три московские квартиры, четыре комнаты и машино-место. Следствие также обнаружило у экс-министра открытого правительства офшорную кипрскую компанию. Через нее он, предположительно, совершал мошеннические сделки.

Абызова задержали в конце марта. В отношении него возбудили уголовное дело о незаконном предпринимательстве во время работы в правительстве. Бывший чиновник не признает вины ни по одному обвинению.

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