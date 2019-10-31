Суд приговорил бизнесмена из "лондонского списка" к трём годам колонии

О деталях дела беглого предпринимателя рассказал РБК.

Кировский районный суд в Ростове приговорил директора ООО "Торговый Дом "ГРИФ"" Андрея Каковкина к трем годам в колонии общего режима. Он признан виновным в мошенничестве.

По версии следствия, Каковкин обратился к представителям другой компании с целью продать пять подконтрольных ему фирм. В результате продажи одной из них ее директор вывел 10 миллионов рублей на счет компании Каковкина. Пропажу денег заметили. Бизнесмен скрывался от следствия.



Отметим, что в феврале 2018 года кандидат в президенты РФ и бизнес-омбудсмен Борис Титов в Лондоне встретился с предпринимателями, которые уехали от судов. Он убеждал около 30 человек вернуться в Россию. Среди них был и Андрей Каковкин. Однако по версии правоохранительных органов, он никогда не посещал столицу Великобритании.

Ранее мы сообщали, что Борис Титов назвал изъятие ФСБ декларации угрозой амнистии капиталов.

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