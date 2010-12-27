Борис Титов назвал изъятие ФСБ декларации угрозой амнистии капиталов

Омбудсмен недоволен решениями судебной инстанции.

Предприниматель Борис Титов объяснил, что суд поступает необъективно при рассмотрении декларации главы компании "Усть-Луга". Об этом спикер сообщил изданию РБК. Уполномоченный по правам бизнесменов России заметил, что недоволен действиями инстанции, решающей судьбу Валерия Израйлита.

Ранее суд посчитал, что иностранные активы фигуранта расследования являются поводом для дополнительного обвинения. Документы не стали исключать из делопроизводства несмотря на протест стороны защиты.

По мнению Титова, такой подход судьи показывает его предвзятость и однобокость процесса. Специалист добавил, что активы вряд ли повлияют на возвращение капиталов в страну, поэтому реализация экономических задач судом не будет выполнена.

Ранее Piter.tv писал о том, что дело главы "Усть-Луги" Валерия Израйлита вернулось в суд.

Фото: Piter.tv

