В Петербурге приступили к слушанию дела Валерия Израйлита

В Смольнинском районном суде рассматривают дело в отношении местного предпринимателя Валерия Израйлита. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов по региону.
Бизнесмена обвиняют по двум эпизодам. Его считают виновным в мошенничестве на 208 миллионов рублей. Также следственные органы выдвинули обвинение за статью по легализации денежных средств в особо крупном размере.
Напомним, что мужчина в течение почти трех лет находится в изоляторе ФСБ. Первое заседание по делу состоялось днем 18 сентября. Оно велось в закрытом режиме, так как считается предварительным.
Ранее Piter.tv писал о том, что в Петербурге адвокат попал под суд за мошенничество с деньгами Минобороны.
Фото: Piter.tv
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