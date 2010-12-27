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В Петербурге приступили к слушанию дела Валерия Израйлита
Сегодня, 7:10
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lesjasap

В Петербурге приступили к слушанию дела Валерия Израйлита

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Суд провел предварительное слушание по делу экс-главы совета директоров "Усть-Луга".

В Смольнинском районном суде рассматривают дело в отношении местного предпринимателя Валерия Израйлита. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов по региону.

Бизнесмена обвиняют по двум эпизодам. Его считают виновным в мошенничестве на 208 миллионов рублей. Также следственные органы выдвинули обвинение за статью по легализации денежных средств в особо крупном размере.

Напомним, что мужчина в течение почти трех лет находится в изоляторе ФСБ. Первое заседание по делу состоялось днем 18 сентября. Оно велось в закрытом режиме, так как считается предварительным.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Петербурге адвокат попал под суд за мошенничество с деньгами Минобороны.

Фото: Piter.tv
 

Теги: валерий израйлит, мошенничество, смольнинский районный суд
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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