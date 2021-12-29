EUobserver: ЕС готовится включить Россию в "серый список" налоговых убежищ

Список Евросоюза пополнится 10 новыми странами.

Европейское интернет-издание EUobserver написало о том, что Евросоюз готовится включить Россию в "серый список" налоговых убежищ. В перечне также могут оказаться такие страны как Израиль, Бермудские острова, Британские Виргинские острова. В СМИ сделали отсылку к полученному черновому варианту документа.

Журналисты уточнили, что министры ЕС планируют утвердить обновленную версию официального списка уже 24 февраля. Перечень пополнится новыми десяти пунктами в связи с изменением критериев включения государств в данный список. В реестре окажутся страны, которые обещали ЕС провести налоговую реформу, но не реализовали эту инициативу.

Напомним, что в стране из серого списка не могут быть отправляться денежные средства из некоторых фондов ЕС. При этом страны-члены Евросоюза могут проводить более жесткий контроль за компаниями из реестра. Это создает ограничения по отсрочке уплаты налогов с помощью офшоров.

ЕК: возникла проблема недоиспользования вакцин.

Фото: Pixabay.com

