ЕК: возникла проблема недоиспользования вакцин

Стелла Кириакидес рассказала, какие проблемы наблюдаются в Африке с прививками от ковида.

В Еврокомисси заявили, что почти 50% населения мира вакцинированы, теперь возникла проблема недоиспользования вакцин. На пресс-конференции по результатам неформальной встречи министров внешнеполитических ведомств ЕС и специалистов по здравоохранению региона в Лионе европейский комиссар Стелла Кириакидес сделала заявление. Чиновница заметила, что на данный момент практически половина населения планеты полностью вакцинирована от коронавирусной инфекции. Сейчас перед правительствами стоит вопрос недоиспользования уже имеющихся препаратов для профилактики заражения.

Но мы пришли сегодня к пониманию, что предоставлять вакцины недостаточно, нужно убедиться, что они полностью и своевременно используются, что происходит не всегда. Это особенно важно для Африки, где уровень вакцинации остается крайне низким. Стелла Кириакидес, еврокомиссар по вопросам здравоохранения

Эксперт напомнила прессе о том, что в африканском регионе также важной задачей является формирование медицинской инфраструктуры для вакцинации. Врачам требуется больше шприцев, клиник, квалифицированный персонал. Сейчас над этими задачами работают в ЕС. Вопрос будет одним из ключевых во время саммита Евросоюз - Африканский союз, который состоится на следующей неделе.

Действие ковид-сертификатов в ЕС продлили до 30 июня 2023 года.

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