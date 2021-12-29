Генпрокуратура направила в суд уголовное дело против экс-министра Абызова

Абызова и его сообщников обвиняют в создании ОПГ с использованием служебного положения, мошенничестве и еще по целому ряду статей.

Генеральная прокуратура направила в Гагаринский суд Москвы уголовное дело в отношении бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова и его соучастников. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В зависимости от роли каждого они обвиняются в создании преступного сообщества и участии в нем, мошенничестве в особо крупном размере, "отмывании" денежных средств, коммерческом подкупе и незаконном участии в предпринимательской деятельности.

Напомним, Абызов находится под арестом уже более двух лет. В отношении него заведено три уголовных дела. По первому его обвиняют в похищении четырех миллиардов рублей, по второму – в получении 32 миллиардов рублей в результате незаконной предпринимательской деятельности. Похищенные деньги Абызов с сообщниками разместил на рублевых оффшорах в Кипре. По третьему делу его обвиняют в мошенничестве и создании ОПГ из двух функционально и территориально обособленных групп, расположенных в Новосибирске, Москве и за рубежом.

Вину в совершении инкриминируемых преступлений обвиняемые не признали.

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Фото: Piter.tv