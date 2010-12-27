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Проспект Луначарского встал в пробку из-за трех автомобилей
Сегодня, 10:34
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Проспект Луначарского встал в пробку из-за трех автомобилей

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Со стороны Гражданского проспекта сильный затор.

Рабочий вторник для сотни автомобилистов в Калининском районе начался с пробки: на проезжей части проспекта Луначарского три автомобиля не поделили полосу.

Судя по снимкам петербуржцев, появившихся в соцсетях, машины несильно помяты, но из-за столкновения красную иномарку развернуло перпендикулярно движению. Очевидцы жалуются на крепкий автомобильный затор со стороны Гражданского проспекта. 

На место аварии уже прибыла ДПС, по факту ДТП ведется проверка. О пострадавших не сообщалось.

А вчерашним утром на трассе "Кола" нашли "Ладу" с застреленным водителем внутри.

Фото: Ирена Ушакова, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / ВКонтакте

Теги: авария, пробка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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