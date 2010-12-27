На трассе "Кола" нашли "Ладу" с застреленным водителем внутри

По подозрению в убийстве задержали 35-летнего безработного мужчину.

В понедельник, 4 ноября, на 113 км автодороги "Кола" обнаружили автомобиль ВАЗ-2115 с гознаками с телом 25-летнего мужчины внутри. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Труп мужчины нашли на водительском сидении. Установлено, что он погиб от выстрела в шею.

Следы привели правоохранителей в Старую Ладогу. Стражи порядка допросили владельца "Лады", однако он оказался не причастен к преступлению. По подозрению в убийстве был задержан 35-летний безработный, выходец с Кавказа.

По версии следствия, конфликт между задержанным и погибшим произошел 2 ноября около 23 часов в гараже на Гаражной улице. Во время внезапно возникшей ссоры приезжий схватил обрез охотничьего ружья "ТОЗ" и выстрелил в шею своему оппоненту.

Заметая следы, подозреваемый погрузил труп в BMW, отвез его на трассу "Кола" и пересадил на водительское сидение ВАЗа.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство". Ранее кавказец дважды привлекался к ответственности за причинение вреда здоровью и умышленное уничтожение чужого имущества.

Ранее мы писали, что в Калининском районе задержали петербуржца, убившего собутыльника.

Фото: Piter.TV