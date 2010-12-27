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В Калининском районе задержали петербуржца, убившего собутыльника
Сегодня, 9:12
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IRINA_CHALKINA

В Калининском районе задержали петербуржца, убившего собутыльника

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Возбуждено уголовное дело.

В минувший понедельник, 4 ноября, в Калининском районе задержали петербуржца по подозрению в убийстве 36-летнего горожанина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел в парадной дома на улице Демьяна Бедного. Мужчины отмечали день народного единства. В ходе ссоры подозреваемый ударил ножом своего собутыльника, тот скончался на месте. В итоге петербуржца задержал патруль. 

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали о том, что в Саратовской области в пожаре погибли 10 тысяч кроликов.

Фото:pixabay

Теги: криминальные происшествия, новости спб, общество, происшествие
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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