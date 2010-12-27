  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Саратовской области в пожаре погибли 10 тысяч кроликов
Сегодня, 9:03
87
MShaffter

В Саратовской области в пожаре погибли 10 тысяч кроликов

0 0

Пожарные всю ночь боролись с огнем на кроличьей ферме на площади 1200 квадратных метров.

Сегодня ночью в Энгельсском районе Саратовской области сгорела кроличья ферма с 10 тысячами кроликов.

Сообщается, что сигнал о возгорании поступил около 1 часа ночи. Загорелась одноэтажная ферма с кроликами в поселке Голубьевка Энгельсского района. Здание было выполнено из железобетона, но, тем не менее, огонь быстро распространился по всей ферме. Площадь возгорания составила порядка 1200 квадратных метров. Пожар удалось ликвидировать только к утру.

В огне погибли около 10 000 кроликов. Среди людей пострадавших нет.

Сегодня ранее: Трогательное видео из Калифорнии: Конь вернулся в огонь за лошадью и жеребенком.

Фото: Рixabay

 

Теги: крупный пожар, новости россии, новости саратов, новости саратовской области, погибли животные, пожар
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии