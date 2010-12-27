В Саратовской области в пожаре погибли 10 тысяч кроликов

Пожарные всю ночь боролись с огнем на кроличьей ферме на площади 1200 квадратных метров.

Сегодня ночью в Энгельсском районе Саратовской области сгорела кроличья ферма с 10 тысячами кроликов.

Сообщается, что сигнал о возгорании поступил около 1 часа ночи. Загорелась одноэтажная ферма с кроликами в поселке Голубьевка Энгельсского района. Здание было выполнено из железобетона, но, тем не менее, огонь быстро распространился по всей ферме. Площадь возгорания составила порядка 1200 квадратных метров. Пожар удалось ликвидировать только к утру.

В огне погибли около 10 000 кроликов. Среди людей пострадавших нет.

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Фото: Рixabay