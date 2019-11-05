Трогательное видео из Калифорнии: Конь вернулся в огонь, чтобы спасти лошадь и жеребенка

Спасенный конь сбежал от людей и вернулся за своей семьей.

Спасенный конь вернулся в огонь, чтобы спасти свою семью.

По сети разлетелось видео из охваченной огнем Калифорнии. На опубликованных кадрах люди спасают из конюшни от пожара лошадей. Люди и животные идут по дороге, удаляясь от огня. Но один из коней круто разворачивается и скачет назад в огонь. Он добирается до кобылы с жеребенком и выводит их в безопасное место.

Сообщается, что в тот день удалось спасти всех лошадей из этой конюшни, кроме старой кобылы, которая сломала ноги, спасаясь от огня.

Вмидео: YouTube/Telemar Campeche